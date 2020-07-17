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Sel bölgesinde asfalt serme hızlandı
GEÇTİĞİMİZ YIL TEMMUZ AYINDA DÜZCE’NİN AKÇAKOCA VE CUMAYERİ İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN BÖLGEDE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNCE ASFALT SERME ÇALIŞMALARI HIZLANDI
DÜZCE 17.07.2020, 13:15
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde geçtiğimiz yıl temmuz ayında meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede İl Özel İdaresi ekiplerince asfalt serme çalışmaları hızlandı.
17-18 Temmuz’da Düzce’nin Akçakoca ilçesi ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bir çok köy yolunda kaymalar ve heyelanlar meydana gelmişti. Bölgede Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yeni yol yapım çalışmaları geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından asfalt çalışmaları başladı. Dilaver, Esmahanım, Küpler, ve Kurukavak köylerinde sel felaketi sonrasında bozulan yollarda sıcak asfalt çalışmalarını hızlandıran ekipler, özellikle Dilaver ve Esmahanım köyleri bağlantı yollarında asfalt serme işlemlerini sürdürüyor.
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