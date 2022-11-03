Sektörde yaşanan elemen sıkıntısı konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi odasına bağlı Orman ürünleri sanayisi alanında faaliyette bulunan firmaların eleman sıkıntıları, orman emvali ve ihale sistemi konuşuldu.

Ticaret ve Sanayi Odası 3. Meslek Grubuna dahil olan ve Orman Ürünleri Sanayisinde faaliyetlerini sürdüren üyeler, sektörde yaşanan sıkıntılar ile ilgili bir araya geldi.

Gerçekleşen toplantıya; Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mutlu, Komite Başkanı Okan Gürel, Komite Üyeleri Rasim Mercan Hasan Mutlu ve sektör temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda; İhracatla ilgili belirtilen talepler, orman emvali, ihale sistemi, sektörde yaşanan eleman sıkıntıları gibi konular görüşüldü.

Alınan karar doğrultusunda sıkıntıların raporlanarak Bakanlıklara iletilmek üzere bir komisyon kurulmasına karar verildi.