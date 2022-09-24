Şeker tüketimine dikkat çektiler

Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası programı yapıldı. Programda aşırı şeker tüketiminin insanların sağlıklarını olumsuz etkileri anlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası programı gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı programa okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Aşırı şeker tüketiminin insanların sağlıklarını olumsuz etkilediği, obeziteden hipertansiyona, kalp damar hastalıklarından, kronik böbrek yetmezliğine ve depresyona kadar birçok hastalığı tetiklemesi anlatıldı. Öğrenciler programı büyük bir dikkat ve beğeniyle dinledi.