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Şehit ve gazi çocuklarına özel eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şehit ve Gazi çocuklarına yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda liselere ve yüksek öğretime geçiş sınavlarına hazırlanan Şehit ve Gazi çocuklarına eğitim veriliyor.

DÜZCE 02.10.2021, 10:20
Şehit ve gazi çocuklarına özel eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şehit ve Gazi çocuklarına yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda liselere ve yüksek öğretime geçiş sınavlarına hazırlanan Şehit ve Gazi çocuklarına eğitim veriliyor.

Düzce’de şehit ve gazi çocuklarına yönelik çeşitli eğitimler verilmeye devam ediyor. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar kapsamında son olarak çocuklara yönelik yeni bir eğitim programı hazırlandı. Liselere giriş sınavı ve yüksek öğretime geçiş sınavlarına girecek olacak olan Şehit ve Gazi çocuklarına mesleki yönlendirmelerine yardımcı olmak için eğitim verildi. Düzce Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Ahmet Sapancı tarafından belirlenen kişilere yönelik eğitim verildi.

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