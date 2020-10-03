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Şehit ailesine ziyaret gerçekleştirildi
2015 YILINDA HAKKARİ’NİN DAĞLICA BÖLGESİNDE ŞEHİT DÜŞEN CİHAN AKSARI’NIN AİLESİNE DÜZCE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYOLOĞU PINAR ÖZTÜRK ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.
DÜZCE 03.10.2020, 10:27
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DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyoloğu Pınar Öztürk, 2015 yılında Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde şehit düşen Cihan Aksarı’nın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.
Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde 2015 yılında şehit düşen Cihan Aksarı’nın ailesi yalnız bırakılmıyor. Aradan geçen 5 yıllık süre içerisinde sürekli ziyaretler gerçekleştirilerek ailenin her türlü sorun ve sıkıntısını gidermeye çalışan Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aileyi bir kez daha ziyaret gerçekleştirdi. Şehidin annesi Sultan Aksarı’yı evinde, babası Cemal Aksarı’yı ise iş yerinde ziyaret eden Şehit ve Gazi birim sorumlusu sosyolog Pınar Öztürk, aile ile sohbet ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.
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