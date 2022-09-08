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Şehit ailelerinden Vali Atay’a ziyaret
DÜZCE (İHA) – Düzceli şehitlerin aileleri Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek, kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
DÜZCE 08.09.2022, 15:00
DÜZCE (İHA) – Düzceli şehitlerin aileleri Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek, kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
Türkiye’nin huzur ve güvenliği için terör örgütü üyeleri ile girdikleri çatışmalarda şehit düşen Düzceli Şehitlerin aileleri Düzce Valisi Cevdet Atay’ı ziyaret etti. Ziyarete Şehit Saffet Güven, Şehit Cihan Aksarı, Şehit Şenol Gül, Şehit Turan Kuru, Şehit Selamet Topuz, Şehit Erkan Özdemir, Şehit Ercan Çelik, Şehit Sabri Altınbaş ve Şehit Mustafa Kuru’nun aileleri katılım sağladı.
Vali Cevdet Atay ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ailelerin her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha hatırlattı.
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