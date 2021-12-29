Şehirle bütünleşen üniversite

Üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlayan ve halka gönül köprüleri kuran Düzce Üniversitesi, "Açık Kampüs" uygulaması kapsamında Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini konuk etti.

Halkın Düzce Üniversitesi’ni daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla her ayın son Çarşamba günü düzenlenen "Açık Kampüs" uygulamasında konuk öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde; Mühendislik, Eğitim, Fen Edebiyat, İşletme Fakülteleri ile sosyal ve sportif tesisleri ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi yetkilileri; Fakültelerin bölümleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikleri, kampüs hayatı ve istihdam olanakları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Düzce Üniversitesi’nin teknolojik olanakları yüksek dersliklerini, modern sosyal tesislerini, canlı ve renkli kampüs yaşamını yakından görme imkanı elde eden öğrenciler, merak ettikleri konuları ve akıllarındaki soru işaretlerini gidermiş oldu.

Programın sonunda Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Öcel tarafından Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine ve öğrencilerine Açık Kampüs Diploması takdim edildi. Bu temsili diploma ile Düzce Üniversitesi gönüllüsü olan konuk öğrenciler, kendilerine bu fırsatı sağlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere Düzce Üniversitesi Yönetimine teşekkürlerini iletti.