Şehir mezarlığında lavanta kokusu sardı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir mezarlığında lavanta bitkisi dikimi yaptı. Toprak tesviyesinin ardından alana giren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 10 dönümlük arazinin yüzlerce lavanta bitkisi dikti.

Kabristanlarına gelen vatandaşlar hem görsel güzelliği görecek hem de lavanta kokusunu alacaklar.