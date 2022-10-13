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Şehir mezarlığında lavanta kokusu sardı
DÜZCE(İHA) –Düzce Belediyesi, geçtiğimiz aylarda 10 dönümlük araziyi kamulaştırarak şehir mezarlığına dahil etmesinin ardından araziye lavanta ekimi gerçekleştirdi.
DÜZCE 13.10.2022, 11:31 13.10.2022, 11:49
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir mezarlığında lavanta bitkisi dikimi yaptı. Toprak tesviyesinin ardından alana giren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 10 dönümlük arazinin yüzlerce lavanta bitkisi dikti.
Kabristanlarına gelen vatandaşlar hem görsel güzelliği görecek hem de lavanta kokusunu alacaklar.