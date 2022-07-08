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Şehir mezarlığında Kur’an ziyafeti
Kurban Bayramı öncesinde Düzce şehir mezarlığında gün boyu Kur’anı Kerim okunuyor.
DÜZCE 08.07.2022, 13:07
Kurban Bayramı öncesinde Düzce şehir mezarlığında gün boyu Kur’anı Kerim okunuyor.
Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştirilen mezarlık mevlidinde diyanet görevlileri tarafından Yasin-i Şerif okundu.
Bayram öncesinde bakım ve temizlikleri yapılan şehir mezarlığına yakınlarının mezarını ziyaret etmek için gelen vatandaşlar yakınlarının mezarları başında dua ederken bir yandan da okunan Kur’an tilavetini dinledi.