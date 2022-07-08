Şehir mezarlığında Kur’an ziyafeti

Kurban Bayramı öncesinde Düzce şehir mezarlığında gün boyu Kur’anı Kerim okunuyor.

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştirilen mezarlık mevlidinde diyanet görevlileri tarafından Yasin-i Şerif okundu.

Bayram öncesinde bakım ve temizlikleri yapılan şehir mezarlığına yakınlarının mezarını ziyaret etmek için gelen vatandaşlar yakınlarının mezarları başında dua ederken bir yandan da okunan Kur’an tilavetini dinledi.