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Şehir mezarlığında bakım onarım çalışmaları başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Şehir Mezarlığında bulunan ağaçların bakımlara alındı.

DÜZCE 03.06.2021, 16:35
Şehir mezarlığında bakım onarım çalışmaları başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Şehir Mezarlığında bulunan ağaçların bakımlara alındı.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte mezarlıklarda bakım onarım çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilk olarak şehrin en büyük mezarlığı olan Şehir mezarlığında çalışmalar başlatıldı. İlk olarak ağaçların bakımı yapılırken, şekillendirme ve budama çalışmaları da yürütülüyor. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de mezarlık içerisinde temizleme çalışmaları yapıyor.
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