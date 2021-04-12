Şehir merkezinde zincirleme kaza 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de şehir merkezinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Kültür Mahallesi Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil, önünde aniden duran otomobile çarptı. Daha sonra arkadan gelen iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreli kapanan yol, araçların çekilmesi sonucu yeniden trafiğe açıldı.