Seçimlerde oy kullanmak için kaydınızı kontrol edin
DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (DTSO) 2 Ekim tarihinde yapılması planlanan seçimlerde aday olacak olan veya oy kullanacak olan üyeler için vergi kayıtlarını kontrol edin uyarası geldi.
DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (DTSO) 2 Ekim tarihinde yapılması planlanan seçimlerde aday olacak olan veya oy kullanacak olan üyeler için vergi kayıtlarını kontrol edin uyarası geldi.
DTSO’dan üyeleri seçim uyarısı yapıldı; Uyarıda “Bilindiği üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince 2022 yılı Ekim - Kasım ayları içerisinde tüm oda ve borsaların organ seçimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu itibarla 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan organ seçimlerinde; üyelerimizin oy kullanabilmeleri, meslek komitelerine ve oda meclisine üye olarak seçilebilmeleri için vergi mükellefi olmaları ve durumlarının faal olması şartı aranıyor.
Üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için Oda Sicili Müdürlüğüne bizzat gelerek ya da Odanın www.duzcetso.org.tr/firma-sorgulama adresinden ticaret ve oda sicili numaralarını birlikte girerek vergi mükellefiyetine ilişkin kayıtlarını, mevcut durumlarını kontrol etmeye ve varsa bir farklılık düzeltmeye davet ediyoruz” denildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0