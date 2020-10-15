Sarıkaya mağarasında incelemelerde bulunuldu
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MAĞARALARINDAN BİRİSİ OLARAK BİLİNEN VE BATI KARADENİZ’İN EN BÜYÜK MAĞARASI OLAN SARIKAYA MAĞARASI’NDA DÜZCE İL GENEL MECLİS ÜYELERİ İNCELEMELERDE BULUNDU.
DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz’in en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası’nda Düzce İl Genel Meclis üyeleri incelemelerde bulundu.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde yer alan ve Batı Karadeniz’in en büyük mağarası olarak bilinen Sarıkaya Mağarası’nda Düzce İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında daha önce yürüyüş yollarının yapıldığı alanlarda ışıklandırma çalışmaları yapılıyor. Bölgede daha önce elektrik hattı jeneratörler sayesinde alınırken, son yapılan çalışma ile elektrik mağaraya bağlandı. Düzce İl Genel Meclis üyeleri yapılan son çalışmaları yerinde inceledi. Mağaranın son durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan üyeler yapılacak çalışmalar içinde görüş alışverişinde bulundu.
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