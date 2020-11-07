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Sarıkaya Mağarasında inceleme

DÜZCE’NİN ÖNEMLİ TURİZM BÖLGELERİNDEN BİRİSİ OLAN YIĞILCA’DA BULUNAN SARIKAYA MAĞARASI’NDA DÜZCE VALİ YARDIMCISI SÜLEYMAN HÜRREM AKSOY TARAFINDAN İNCELEMELERDE BULUNDU.

DÜZCE 07.11.2020, 12:07
Sarıkaya Mağarasında inceleme

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca’da bulunan ve önemli turizm bölgelerinden birisi olan Sarıkaya Mağarası’nda Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy tarafından incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda içerisinde ki restorasyonun tamamlanmasının ardından ziyarete açılan Sarıkaya Mağarası, bölgenin en önemli turizm alanlarından birisi oldu. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sarıkaya mağarasında Düzce İl Özel İdaresi tarafından ikinci bir restorasyon çalışmaları yapılıyor. Düzce Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, Yığılca Kaymakamı Abdullah Kurt ve Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Sabahattin Parlak mağarada incelemelerde bulundu. İçerisinde şelale, göl ve kanyonun bulunduğu Sarıkaya Mağarasının tanıtılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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