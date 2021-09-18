Sarayların vazgeçilmez pirincinin hasadı başlıyor

DÜZCE (İHA) – Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez lezzeti Konuralp pirincinin tarladan sofraya uzanan yolculuğuna eşlik eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çeltik hasadı öncesinde çiftçiler ile bir araya geldi. Başkan Özlü, yapılan desteklemeler ile Konuralp bölgesinde çeltik ekiminin 2 yıl içerisinde 2 katına çıktığını hatırlatarak, çiftçilere hem ekonomiye hem de Düzce’nin tanıtımına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1800’lü yıllardan günümüze uzanan serüveni, Osmanlı saray mutfaklarının vazgeçilmez tadı Konuralp pirincinin ekiminden hasadına süren yolculuğa şahitlik ediyor. Mayıs ayında yaklaşık 2 bin 200 dönümlük sulak arazi üzerinde ekimi gerçekleştirilen Konuralp pirincinin aradan geçen 4 ayın sonunda hasat zamanı geldi.

Üretim 2 yılda 2 katına çıktı

Başkan Özlü, mahsul ekilirken çeltik tarlalarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu tarlaları, mahsulün hasat zamanı da ziyaret ederek çiftçileri yalnız bırakmadı. 2019 yılında Bin 200 dönüm, bu yıl ise 2 Bin 200 dönümlük bir araziye çeltik ekildiğini hatırlatan Başkan Özlü, “2019 yılında bin 200 dönüm arazi üzerine çeltik ekimi yapılırken, 2020 yılında bin 500, bu yıl ise 2 bin 200 dönümlük bir alana çiftçilerimiz ekim gerçekleştirdi. Devletimizin tohum desteği ve teşvikleri sayesinde çiftçilerimiz artık daha fazla üretim yapıyor. Bizler de yerel yönetimler olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Osmanlı Sarayının vazgeçilmez lezzetlerinden Kasaba Pirincinin tarladan sofralara giden yolculuğuna şahitlik etmek için çiftçilerimizi ziyaret etmek istedik. Pirincimizin lezzeti, su ve toprağından ötürü. Emek isteyen, zahmetli bir ürün olsa da ortaya çıkan lezzet de o kadar değerli. Pirincin, tarladan sofralara ulaşması için sabahın erken saatlerin itibaren mücadele eden üreticilerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Her zaman üreticilerimizin yanlarındayız” dedi.

Başkan Özlü, daha sonra üreticilerden hasada yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.