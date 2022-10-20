Sancaklar kavşağı gece düzenlendi

Düzce Belediyesi, asfalt sezonu ile birlikte başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Sancaklar mahallesinde kavşak ve 800 metrelik bölüme gece saatlerinde asfaltlayarak trafiği aksatmadı.

Düzce Belediyesi’nin asfalt atağı durmadan devam ediyor. Her mahallede acil olarak belirlenen yolları asfaltlayan ekipler, Sancaklar Mahallesinde de 800 metrelik bölümü asfaltladı. Sancaklar-Hal Kavşağı arasında her gün binlerce aracın geçtiği yolda trafiğin aksatılmaması için gece saatlerinde çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü, Körpeşler Mahallesi muhtarlığı ile D-655 karayolu arasındaki 800 metrelik bölümü asfaltlayarak trafiğe açtı.

Öte yandan Sancaklar Mahallesinin girişi olan ve gün geçtikçe aşınan asfalt tabakayı da düzenleyen ekipler, kavşağı da asfaltladı.