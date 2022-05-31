Sancaklar-Çamköy yolu asfaltlanıyor

Düzce Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bozulan yollarda asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü 2022 asfalt programı Düzce’nin yollarını asfaltlamak için gece gündüz çalışacak.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, D-655 karayolunun asfalt çalışmasından dolayı İstanbul-Ankara trafik yükünü aylarca çeken Sancaklar-Çamköy arasındaki yolun bozulması nedeniyle bölgede asfalt yenileme çalışması başlattı. Sancaklar-Çamköy arasındaki Servet Bucurgat Caddesinde asfalt kazıma çalışmasının ardından sıcak asfalt dökülecek. Asfalt çalışmasını iki farklı ekiple sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, Çamköy-Körpeşler Mahalleleri arasında yeni açılan yolları da asfaltlamaya başladı. Böylelikle Kuzey Çevre Yolu üzerindeki ana yolların asfaltlanması ile hem sürücüler rahat edecek hem de bozuk yoldan dolayı vatandaşların da şikayetleri giderilmiş olacak.