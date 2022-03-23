Sanayilerin sorunları görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, "Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Vali Atay başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, kent genelinde bulunan sanayilerin sorunları ve teknolojik altyapılar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.