Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu, sanayide kadın istihdamının ve sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol model kadın sayısının artırılması ve sanayide nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Sanayide Kadın Eli’ Projesi’nin 8.’si imzalandı.

Eğitim almış ancak istihdama katılamamış ve çalışmaya istekli kadınları Meslek Lisesi mezunu ve eğitimi devam eden gençleri hedefleyen projenin imza töreni DTSO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İmza törenine DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük, Şerifoğlu Ağaç Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şerifoğlu ve Muhasebe Müdürü Şahin Arıcak katılım sağladı.

İmzalarının atılmasından sonra konuşan DTSO Başkan Yardımcısı Cemal Aksan; “TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu’nun girişimleriyle hayata geçirilen Sanayide Kadın Eli Projesi hem şehrimiz hem ülkemiz adına güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Kadınlarımızın ülkemizin her yerinde aktif olmasının dışında sanayideki eksikliğinin de bu tarz projeler ile giderileceğini inanıyoruz. Şerifoğlu ailesinin de firmasının da böyle bir markanın bu projeye destek olmasının kadın gücünün Türkiye açısından öneminin belirtilmesi noktasında yardımcı olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Projenin başarıya ulaşması için sonuna kadar arkasında duracağız” dedi.

Şerifoğlu Ağaç Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şerifoğlu ise, Düzce Kadın Girişimciler Kurulu’nun bu girişimciliğini tebrik ederek “İnşallah bu çalışmalar ile kadın istihdamı daha da çok artar. Protokol hepimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Protokol imza töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.