Sanayicinin sorunlarını yerinde dinliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetimi sanayicileri yerinde ziyaret edip varsa sorunları ve beklentileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuyor.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim kurulu üyeleri firmaları ziyaret etti. Fabrikaların içerisindeki üretim bantlarını gezerek, yapılan çalışmaları inceleyen heyet, ildeki sanayicilerin ve kuruluşların sorunları, beklentileri, Düzce’nin sanayi ve teknoloji alanında daha da gelişmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldular.

Ayrıca Düzce’nin istihdamı, ekonomisi, ilin ekonomik durumu ve ihracat çalışmaları hakkında istişare ettiler.