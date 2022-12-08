Sanayi kentsel dönüşüm için Varank’la görüştüler

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve beraberindeki heyet ile Bakan Mustafa Varank’la görüşüp organize sanayi bölgeleri sanayi çarşısı kentsel dönüşümü için taleplerini iletti.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti Başkanı Mustafa Keskin, MHP Başkanı İlhami Caboğlu, Akçakoca Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, OSB Müdürü Aylin Özdemir Keleş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Toplantıda; Akçakoca Organize Sanayi Bölgesi, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi ve mevcut organize sanayi bölgeleri sanayi çarşısı kentsel dönüşümü için taleplerini iletti.

Bıyık, Bakan Mustafa Varank’a ilgi ve desteği için teşekkür etti.