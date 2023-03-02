Sanayi esnafı için 112 dükkan satışa çıktı

Düzce Belediyesi’nin eski sanayi alanını daha nezih bir ortama taşımak üzere çalışmaları devam ediyor. Beslanbey Mevkiinde 63 dönüm arazi üzerinde çalışmalar devam ederken ilk etapta yer alacak 112 dükkanın satışı da başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kentsel dönüşüm ve sağlıklı şehirleşme anlayışını geliştirmek amacıyla başlattığı en önemli projelerden biri olan Modern Sanayi Sitesi yapımı kesintisiz devam ediyor. Beslanbey Mevkii’nde TOKİ’den alınan 63 dönümlük arazi üzerinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaat aşamasına gelinen dükkanların satışı başladı.

Yeşil sanayi anlayışı ile inşa edilecek işyerlerinin enerji kaynağı, çatılarına yerleştirilecek güneş panelleri sayesinde sağlanacak. Ayrıca bölgede kreş, restoran, kafeterya, mescit ve sosyal yaşam alanları da yer alacak.

İki farklı seçenek bulunuyor

İlk etapta yer alan 112 dükkan eski sanayi çarşısı esnafına öncelik verilerek. Başkan Özlü, işyerlerinin Ağustos 2023’te teslim edileceğini duyurdu. Yapımı devam eden işyerlerinden 96 metrekare zemin ve 24 metrekare asma kat ile 120 metrekare büyüklükte olanlar için 1 milyon 750 bin TL, köşe işyerleri için ise 1 milyon 950 bin TL fiyat belirlendi. Ayrıca belirlenen fiyatların 2023 Mart ayı sonuna kadar sabit olacağı belirtildi.