Şampiyonlar kaymakamı ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Türkiye Kulüplerarası Karate Takım Şampiyonası Minikler Türkiye 2.ligi dereceye giren sporcular Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’yi ziyaret etti.

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Spor Salonunda yapılan Türkiye Kulüplerarası Karate Takım Şampiyonası Minikler Türkiye 2.ligi dereceye giren sporcular Batuhan Ege Hendan, Enes Toprak, Asilcan Yıldırım ve antrenör Sabri Kıroğlu Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’yi ziyaret etti. Kaymakam Eşki küçük sporcuları tebrik etti.