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Şampiyonlar kaymakamı ziyaret etti
TÜRKİYE KULÜPLERARASI KARATE TAKIM ŞAMPİYONASI MİNİKLER TÜRKİYE 2.LİGİ DERECEYE GİREN SPORCULAR KAYNAŞLI KAYMAKAMI MUSTAFA İKBAL EŞKİ'Yİ ZİYARET ETTİ.
DÜZCE 08.09.2020, 17:05
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DÜZCE(İHA) – Türkiye Kulüplerarası Karate Takım Şampiyonası Minikler Türkiye 2.ligi dereceye giren sporcular Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’yi ziyaret etti.
Sakarya’nın Serdivan ilçesi Spor Salonunda yapılan Türkiye Kulüplerarası Karate Takım Şampiyonası Minikler Türkiye 2.ligi dereceye giren sporcular Batuhan Ege Hendan, Enes Toprak, Asilcan Yıldırım ve antrenör Sabri Kıroğlu Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’yi ziyaret etti. Kaymakam Eşki küçük sporcuları tebrik etti.
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