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Şampiyon judocuyu Yazıcı ağırladı
Judo Yıldızlar kategorisinde 63 kilogramda yarışan ve Türkiye Şampiyonu olan Düzceli sporcu Yaren Sala, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’yı ziyaret etti.
DÜZCE 31.08.2022, 15:38
Judo Yıldızlar kategorisinde 63 kilogramda yarışan ve Türkiye Şampiyonu olan Düzceli sporcu Yaren Sala, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’yı ziyaret etti.
Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Ayhan Alayıldız ile Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonu Yaren Sala, İsa Yazıcı’yı ziyaret etti. Yazıcı başarılı sporcu Yaren Sala’ya hediye takdim ederek başarılar diledi.
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|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
|8. Chelsea
|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Liverpool
|4
|5
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
|16. Aston Villa
|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
|18. Bournemouth
|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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