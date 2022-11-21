Şampiyon güreşçilerin isimleri yaşatılıyor

Düzce Belediyesinin Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin Zafer ile Haydar Zafer’in isimlerini yaşatmak için geleneksel hale getirdiği Serbest Güreş Turnuvasının üçüncüsü düzenleniyor.

Düzce Belediyesi, Dünya güreş tarihine adını altın harflerle kazıyan Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin isimlerini yaşatmak aynı zamanda yeni şampiyonların Türk ve Dünya güreş tarihine kazandırılması adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hareket eden Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Nurettin-Haydar Zafer U15 serbest güreş turnuvasının üçüncüsünü düzenlemek için hazırlıklarını tamamladı. Turnuva dahilinde 2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcular minderde boy gösterecek.

26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 11.00 da Özkan Olcay Spor Salonunda gerçekleştirilecek turnuva güreş tutkunlarını bir araya getirecek.