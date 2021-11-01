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Şampiyon Atatürk Ortaokulu
DÜZCE(İHA) – Gölyaka’da düzenlenen midi voleybol Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu.
DÜZCE 01.11.2021, 16:13
DÜZCE(İHA) – Gölyaka’da düzenlenen midi voleybol Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu.
Gölyaka’da düzenlenen ve çekişmeli geçen Midi Voleybol Cumhuriyet Kupası şampiyonları belli oldu. Atatürk Ortaokulu birinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu A ikinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu B üçüncü ve Şehit Ercan dördüncü oldu.