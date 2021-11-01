Şampiyon Atatürk Ortaokulu

DÜZCE(İHA) – Gölyaka’da düzenlenen midi voleybol Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu.

Gölyaka’da düzenlenen ve çekişmeli geçen Midi Voleybol Cumhuriyet Kupası şampiyonları belli oldu. Atatürk Ortaokulu birinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu A ikinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu B üçüncü ve Şehit Ercan dördüncü oldu.