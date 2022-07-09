Samandere Şelalesi kapılarını açtı

Sel felaketi sonrası güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılan Samandare Şelalesi Tabiat Parkı, yeniden ziyarete açıldı.

Düzce’de meydana gelene sel felaketi sonrası Gölyaka başta olmak üzere kentin birçok bölgesi sular altında kaldı. Güvenlik amaçlı olarak bir süreliğine ziyaretçi girişinin kapatıldığı Samandere Şelalesi Tabiat Parkı, yapılan bakım ve onarım çalışmaları sonrası tekrar ziyarete açıldı.