Samandağ’a arama-kurtarma ekibi gönderildi

kurtarma ekibi gönderdi.

Afet bölgelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için destek kampanyası başlatan Düzce Üniversitesi, bölge halkının yaralarını sarmak ve acılarını azaltmak amacıyla ayrıca, tıbbi malzemelerin yer aldığı 2 tam donanımlı ambulansı da deprem bölgesine göndermişti. Elbistan’a da arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekibini gönderen Düzce Üniversitesi, son olarak 14 kişiden oluşan bir diğer ekibini, arama kurtarma ekipmanlarıyla birlikte Samandağ’a uğurladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer ve Daire Başkanları da Samandağ’a gitmek üzere yola çıkan ekibe başarı ve kolaylıklar diledi.