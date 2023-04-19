Salkım Orman Ürünleri ailesi iftarda bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de kurulu bulunan Salkım Orman Ürünleri çalışanları düzenlenen iftarda hep birlikte aileleri ile oruçlarını açtılar.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayı dolu dolu geçiyor. Düzce’de ağaç ürünleri üzerine üretim yapan Salkım Orman Ürünleri yöneticileri, çalışanları ve aileleri hep birlikte Beyköy Belediyesi Turkuaz tesislerinde geleneksek iftar yemeği düzenlendi.

Düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, Salkım Orman Ürünleri Yönetim Kurulu üyeleri, Salkım Orman Ürünleri Düzce Fabrikası çalışanları, aileleri ve davetliler katıldı. Okunan ezan ile hep birlikte oruçlar açıldı.

Salkım Orman Ürünleri Genel Koordinatörü Sefa Çakır, yaptığı konuşmada “Değerli çalışma arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Salkım Orman Ürünlerinin Düzce’de geleneksel hale gelen 2. iftarını düzenlemiş olduk. Hep birlikte orucumuzu açmaktan çok mutlu oldum. Bu akşam aramızda yine değerli misafirlerimiz var” dedi.

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Bizleri bu akşam aynı sofrada buluşturan Salkım Orman Ürünleri yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu mübarek günde memleketimiz için dualar ediyoruz, Cumhurbaşkanımıza hayır duaları ediyoruz. Yığılca ilçesinde yaptığımız gezi sırasında Cumhurbaşkanımız aradı halkımızın sizlerin teveccühünü ilettim. Düzce’den kendisine rekor oy ile destek olunacağını daha önceki seçimlerde olduğu gibi sözünü verdik. Cumhur ittifakı olarak inşallah bu seçimde Cumhurbaşkanımıza desteğimizi göstereceğimize inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Salkım Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Şansal ise, “Yavaş yavaş gelenekselleşen Salkım Orman Ürünleri Düzce Fabrikamız iftarına hoş geldiniz. Burada hep birlikte olmamız bizleri son derece mutlu ediyor. Nice Ramazanlara nice iftarlarda bir arada olmak umuduyla şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından edilen dualar ile program son buldu.