Şahin protokol töreninde hazır bulundu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İşbirliği Protokol törenine katıldı.

Şirketlerin, mesleki eğitim merkezlerinden daha fazla yararlanması için hazırlanan protokolü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer imzaladı. TOBB Konferans Salonu’ndaki protokol imza törenine Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin’de katıldı.

Törenin ardından açıklama yapan Tuncay Şahin; “TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ’in katılımlarıyla gerçekleşen Mesleki Eğitim Merkezleri İşbirliği Protokol törenine davet üzerine katıldık. İmzalanan protokol sonrasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, gençlerimizi mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmaya şirketlerimizi, mesleki eğitim merkezlerinde yetişen gençlerimizi istihdam etmeye davet etti. Bende buradan çağrı yapıyorum. Düzce’deki şirketlerimiz bu iş birliği çerçevesinde eğitim merkezlerimize destek olabilir, oralarda yetişen öğrencilerimizi istihdam edebilirler” dedi.