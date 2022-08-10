banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı

Şahin protokol töreninde hazır bulundu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İşbirliği Protokol törenine katıldı.

DÜZCE 10.08.2022, 20:57
Şahin protokol töreninde hazır bulundu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İşbirliği Protokol törenine katıldı.

Şirketlerin, mesleki eğitim merkezlerinden daha fazla yararlanması için hazırlanan protokolü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer imzaladı. TOBB Konferans Salonu’ndaki protokol imza törenine Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin’de katıldı.

Törenin ardından açıklama yapan Tuncay Şahin; “TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ’in katılımlarıyla gerçekleşen Mesleki Eğitim Merkezleri İşbirliği Protokol törenine davet üzerine katıldık. İmzalanan protokol sonrasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, gençlerimizi mesleki eğitim merkezlerine kayıt olmaya şirketlerimizi, mesleki eğitim merkezlerinde yetişen gençlerimizi istihdam etmeye davet etti. Bende buradan çağrı yapıyorum. Düzce’deki şirketlerimiz bu iş birliği çerçevesinde eğitim merkezlerimize destek olabilir, oralarda yetişen öğrencilerimizi istihdam edebilirler” dedi.

Yorumlar (0)
26°
hafif yağmur