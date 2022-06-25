Şahin “Düzce’de robotik çözümlerin geleceğini araştıracağız”

öğrenim platformunun geliştirilmesi toplantısı yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) yapılan toplantı katılım yoğun oldu. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Üniversitesi işbirliğinde yürütülen Erasmus + Programını Ulusal Ajans tarafından desteklenen mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri, çırakları ve mezunlarının web tasarımı ve geliştirme konusunda yetkinliklerinin geliştirilmesi için açık kaynaklı e-öğrenim platformunun geliştirilmesi adlı projenin çarpan etkinliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin; “Projemiz Ulusal Ajansımız tarafından fonlanan bir Erasmus+ programı projesidir. Bu projemize 2019 yılı Eylül ayında başladık ve bu sene Eylül ayında 3 yılı tamamlamış olacağız. İspanya, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ülkelerinden olmak üzere toplam 3 üniversitenin bulunduğu bu projede toplam 9 ortağımız var. Odamızın aktif olarak yer aldığı ilk uluslararası proje unvanına sahip. Bilişimin çok önemli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Gençlerimizin bilişim sektöründeki yetkinliklerini artırmaya vesile olmak, internetin olduğu her yerden bilgiye ulaşmalarını sağlamak bizi çok mutlu edecektir. Bu proje sayesinde oluşturacağımız öğrenme platformunun şu anda benzeri yok. Proje tamamlandıktan sonra da platform aktif şekilde ve hızla gelişen bilişim dünyasına uyum sağlayarak faaliyetlerine devam edecek. Proje haricinde de bilişim ile ilgili proje fikirleri üretmeye devam ediyoruz. Şu anda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği ile Endüstriyel Robotik Tasarım Merkezi projesini başlattık. Bu proje ile sanayimizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak üzere Düzce’de robotik çözümlerin geleceğini araştıracağız” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında; Düzce TSO Genel Koordinatörü Tuncay Yüksel proje ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Yapılan bilgilendirmede projemizin http://vocwebleap.org internet sayfasının tanıtımı yapıldı. İnternet sayfasındaki ”e-course” bölümünde nasıl yeni kullanıcı tanımlanacağı, derslere seviyelere göre ne şekilde devam edileceği ve alt modüllerin nasıl kullanılacağı konuları anlatıldı. Daha sonra katılımcılar tarafından sorulan sorular yanıtlandı.

Toplantı katılımcılara katılım sertifikası takdimiyle sona erdi.