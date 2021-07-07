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Sahiller odun deposuna döndü

Sel felaketi sonrası Akçakoca’nın Melenağzı sahilleri adeta odun deposuna döndü.

DÜZCE 07.07.2021, 13:59
Sahiller odun deposuna döndü

Sel felaketi sonrası Akçakoca’nın Melenağzı sahilleri adeta odun deposuna döndü.

Akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kuvvetli sağanak yağış, Düzce’de 3 ilçe ve 13 köyü etkiledi. Köylerden geçen dereler sellere ve taşkınlara sebep oldu. Sağanak yağıştan etkilenen Akçakoca ilçesinde de dere yataklarından gelen tomruk, ağaç parçaları ve pet şişeler de Melenağzı sahillerini doldurdu. Uzun sahilleri odun parçalarıyla dolan plajlar, vatandaşlar tarafından temizlenmeye çalışılıyor.
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