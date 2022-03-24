Sahibi tekmeleyip, şiddet uygulamıştı yeni yuvasında

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde darp edilen köpek, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici bakımevine alındı. Veteriner hekimler tarafından gözetim altına alınan köpeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahibi olduğu öne sürülen kişi tarafından şiddete uğrayan köpek için Düzce ve Akçakoca Belediyeleri harekete geçti. Yerde tekmelenen, şiddet gören köpek, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi’ne getirilerek, veteriner hekimler tarafından gözetim altına alındı. Köpeğin ilk kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapıldı.

"Genel durumu iyi"

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren rehabilitasyon merkezinde görevli veteriner hekim Büşra Erşahin, "Ekipler köpeği bize getirdiler. Biz de ilk kontrollerini yaptık. Alttan ısıtmalı bir kafeste gözetim altına aldık. Tedavi süreci gayet iyi, ilk muayenede endişelenecek bir durum tespit edilmedi. Yarın genel tetkiklerini yapacağız" şeklinde konuştu.