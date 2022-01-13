Saha personellerine iş güvenliği anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri" çerçevesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan 73 personele eğitim verdi.

Yıl boyu periyodik aralıklarla çeşitli eğitim çalışmaları yürüten Düzce Belediyesi, saha personellerine yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 73 personel eğitim aldı. Müdürlük personelinin toplanma merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde, İş Güvenliği Uzmanı Hasan Biberoğlu tarafından çalışanlara genel iş güvenliği kuralları anlatıldı. Personelin konu ile ilgili farkındalığını arttırarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sorun ve çözümlere dikkat çekildiği eğitimlerde, sıfır kaza prensibi, ekip çalışması, personelin sağlık ve güvenliği gibi konular ele alındı.