banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu

Saha koordinatörlerine eğitim verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çocuk işçiliği ile mücadele programında görevli saha koordinatörlerine eğitim verildi.

DÜZCE 15.09.2021, 10:17
Saha koordinatörlerine eğitim verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çocuk işçiliği ile mücadele programında görevli saha koordinatörlerine eğitim verildi.

Çocuk işçiliği ile mücadele ülke genelinde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’da bu konu da sürekli eğitimler vererek, saha koordinatörlerini bilgilendiriyor. Bu kapsamda Ankara’da gerçekleştirilen Çocuk işçiliği ile mücadele programlarının eğitimleri kapsamında Düzce, Ordu, Konya, Malatya ve Ankara’dan gelen saha koordinatörlerine bakanlık eğiticisi Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan tarafından eğitim verildi. Saha koordinatörlerine aktarılan eğitimin verileri Düzce’de kurumlara aktarılarak mücadeleye devam edilmesi planlanıyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0