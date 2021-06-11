banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı
Fitch, Türkiye için dolar ve euro beklentisini açıkladı
Dikkat çeken analiz: Faiz indirimi mi geliyor?
Dikkat çeken analiz: Faiz indirimi mi geliyor?
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Sedat Peker videolarını reklama açmış olsaydı ne kadar kazanacaktı?
Sedat Peker videolarını reklama açmış olsaydı ne kadar kazanacaktı?

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Düzce Gençlik Merkezi, sağlıklı yaşam için Beyköy’e kadar pedal çevirdi.

DÜZCE 11.06.2021, 09:44
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Düzce Gençlik Merkezi, sağlıklı yaşam için Beyköy’e kadar pedal çevirdi.

Düzce Gençlik Merkezi, çeşitli etkinlikler ile gençlerin faaliyette bulunmasını sağlıyor. Bu kapsamda Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor kulübü bünyesinde bulunan gönüllü gençlerle birlikte program düzenlendi. Bu kapsamda Kiremitocağı Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nden polis eskortu ile Beyköy’e kadar gönüllüler bisikletle pedal çevirdi. Sağlıklı yaşam için yapılan faaliyete gençler büyük destek verdi. Gençlik merkezi bu şekilde yapılacak faaliyetleri sürdürüleceğini belirtti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık