Sağlıklı Hayat Merkezi’nde aşılama sürüyor

Düzce’de korona virüs aşılama çalışmaları şehrin dört bir yanında devam ederken, Sağlıklı Hayat merkezinde de aşılama yapılıyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Düzce’de aşılama çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. İl genelinde bir çok noktada mobil aşılama ekipleri vatandaşların ayağına aşıları getirirken, Sağlıklı Hayat Merkezi’nde de aşılama devam ediyor. Aşılama çalışmalarını yerinde incelemek için merkeze giden Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Halk Sağlığı Daire Başkanı Uzm. Dr. Ökkeş Kepek, doktorlardan bilgiler aldı. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler alan heyet, daha sonra aşılanan vatandaşlara teşekkür ederek kısa süreli sohbet etti.