Sağlıkçılara emzirme eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde anne ve bebeğe sağlık hizmeti sunan sağlık personeline emzirme danışmanlığı eğitimi verildi.

Bebek Dostu Hastane programı dahilinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde anne ve bebeğe sağlık hizmeti sunan sağlık personeline eğitim verildi. Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Semra Demirel tarafından verilen eğitimde annelere danışmanlık yapacak olan sağlık personeline anne sütünün önemi ve emzirme, yetersiz süt, anne sütünün sağımı ve saklanması, relaktasyon, kanguru bakımı, laktasyonda olan annelerin beslenmesi anlatıldı.