Sağlık personellerine eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kadın doğum ve çocuk hastalıkları servislerinde görevli sağlık personellerine yönelik anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü kurum içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Özellikle kadın doğum ve çocuk hastalıkları servislerinde hastaların ve çocuklarının yaşadığı sıkıntılar üzerine Sağlık Müdürlüğü ekipleri bu servislerde görevli sağlık personellerine anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verdi. Anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi, emzirme alışkanlığının kazandırılması, korunması ve özendirilmesi amacıyla; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları servislerinde görevli sağlık personeline yönelik Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi düzenlendi. 12-15 Ekim tarihleri arasında Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştiren Eğitimde eğitimci Ebe Semra Demirel tarafından katılımcılara anne sütünün önemi ve emzirme ile ilgili çeşitli bilgiler verildi. Eğitim programı konu anlatımları, uygulama ve değerlendirmeler ile sona erdi.