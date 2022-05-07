Sağlık Müdürü Yılmaz’ın ilçe ziyaretleri devam ediyor

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın ilçelerde bulunan sağlık kuruluşlarını ve sağlık yatırımlarını yerinde incelemek için yaptığı ziyaretler devam ederken Cumayeri ilçesinde hastane çalışanları ve hastalarla bir araya geldi.

Düzce’de son zamanlarda hız kazanan sağlık yatırımları merkez ve ilçelerde yoğun çalışma ile devam ediyor. Yatırımları sürekli denetleyen ve biran önce vatandaşın hizmetine açılması için yoğun çaba harcayan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da hem çalışmaları yerinde görmek hem de sağlık kurumlarında çalışanlarla bir araya gelmek için ilçeleri geziyor. Bu çerçevede Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ökkeş Kepek Cumayeri’ne giden Yasin Yılmaz entegre hastanesinde incelemelerde bulundu. Sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Yılmaz ayrıca hastaneye muayeneye gelen vatandaşlarla da yakından ilgilendi.

Dr. Yasin Yılmaz, sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.