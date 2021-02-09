Sağlık müdürü Gümüşova Devlet Hastanesine ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gümüşova ilçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ilçe hastanelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Yılmaz son olarak Gümüşova İlçe Devlet Hastanesini ziyaret etti. Burada hastanenin sıkıntıları ve sorunları ile ilgilenen Dr. Yılmaz’a Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek’te eşlik etti. Gümüşova İlçe Devlet Hatanesi’nde görevli personelle de bir araya gelen heyet, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve hastalarla sohbet etti.