Sağlık Müdürlüğünden obezite eğitimi

DÜZCE(İHA) – Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları çatısı altında eğitim alan kursiyerlere Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda eğitim verildi.

Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Belediye Meslek Kursları (BELMEK) kursiyerleri, sosyal farkındalık çalışmaları çerçevesinde obezite ile mücadele konusunda bilgilendirme eğitimlerine katılım sağladı. Belediyenin Bahçeşehir 3. bölgede bulunan BELMEK ek binasında gerçekleştirilen eğitimde, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Diyetisyen Serpil Hürsgünel obezite ile mücadele konusunda bilgiler aktardı.

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldığını ve orucun ardından yapılacak iftar yemekleri ve sonrasında beslenme konusunda katılımcıları bilgilendiren Hürsgünel, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, obezite ile mücadelenin en önemli yollarından bir diğerinin de hareketli bir yaşam sürdürülmesinde yattığını ifade etti.

Eğitim, kursiyerlerin sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.