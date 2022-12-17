Sağlık Müdürlüğünden Hal Hatır Projesi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, başlattığı hal hatır projesi ile Atatürk Devlet Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Düzce’de hastaneler de yatan hastalar için Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından başlatılan Hal Hatır Projesi devam ediyor. Projede, Atatürk Devlet Hastanesi’nde yatan hastalar görevliler tarafından zaman zaman ziyaret edilerek, son durumları ile ilgili bilgilendirmeler, memnuniyetleri ve hastanelerde ki gerekli iyileştirmeler hakkında fikir alışverişlerinde bulunuyor.

Düzce Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz’da belli aralıklarla kendisi de yatan hastaları ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de memnuniyetlerini sordu.