Sağlık iletişiminin önemi anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aralık Ayı Konferans Serisi kapsamında Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Elem Yıldırım, “Sağlık İletişimi” konulu konferans verdi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bora Büken ve Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Öğretim Üyeleri ile öğrenciler katılım gösterdi. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, günümüzde sağlık iletişimi konusunun çok önemli olduğunu vurgulayarak etkinliğin önemine dikkat çekti. Etkinliğin herkes için yararlı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sözü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Elem Yıldırım’a bıraktı.

Sağlık iletişimi konusunun çok geniş bir alan olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, sağlık iletişimi ile bir sağlık sorununa ve sorunun çözümüne ilişkin farkındalık yaratma, bilgi sağlama, olumlu bir sağlık davranışı hakkında bireyleri güdüleme, sağlık hizmetlerinde etkinliği arttırma gibi bazı unsurların hedeflendiğini dile getirdi. Sağlık iletişiminin, hem bireylerin hem de toplumsal sağlığın geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, sağlık iletişimi; hekim-hasta ilişkisi, grup iletişimi ve kitle iletişimi olmak üzere farklı düzeylerde gerçekleşebildiğini kaydetti. Dünyada 2020 yılında 4.45 milyar insanın internet, 3.8 milyar insanın da sosyal medya kullanıcısı olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Yıldırım; “Bu sayısal verilerin, bu gün sağlık hizmetlerinin ulaşamadığı yerlere dahi internetin ulaşmış olabileceğini gösterebilir. Biz bu gerçekle bu gün karşı karşıyayız. İnsanların artık sağlık hizmetlerine ulaşamadığı yerlerde kendi sağlıklarına müdahale etme ya da ne tür rahatsızlıkları olduğunu anlama, tanı ve tedavi süreçlerine dahil olma gibi olanaklar internet sayesinde mümkün olabilir” dedi.

İnsanların internetin sunduğu olanaklar sebebiyle sonsuz sayıda bilgiye erişebildikleri bir ortam içerisinde olduklarına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, bu ortamda en doğru bilginin ne olduğuna karar vermenin sağlık iletişiminin günümüzde karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olduğunu ifade etti. İnsanların sağlıkla ilgili karar almak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için gereken bilgilere erişmesi, bu bilgiyi değerlendirme, anlama ve kullanma ile ilgili olarak sahip olduğu motivasyon ve yeterliliğin sağlık okuryazarlığı olarak adlandırıldığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, sağlık iletişiminin doktor ve hasta ilişkisine etkisi, sosyal medyanın tedavi sürecinde önemi, sağlık iletişiminde mesajın nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler paylaşarak sunumunu tamamladı.

Konferans, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin’in Dr. Öğr. Üyesi Fehime Elem Yıldırım’a plaket takdimi ile sona erdi.