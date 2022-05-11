Sağlık için yürüdüler

DÜZCE(İHA) – Sağlık için hareket et etkinliği dahilinde Akçakoca’da yürüyüş yapıldı. Yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından “Sağlık İçin Hareket Et Günü” yürüyüş etkinliği düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için düzenlenen yürüyüş Akçakoca Hasanağa Parkı önünden başlayıp Merkez Cami önünde sona erdi.

Yürüyüş programına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk, protokol üyeleri, sağlık çalışanları, kamu kurum çalışanları, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte renkli görüntülerde ortaya çıktı.