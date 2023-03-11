Sağlık hizmeti depremzedelerin ayağına gidiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler depremzedelere kesintisiz sağlık hizmeti veriyor. Yurtlarda kalanlar sağlık taramasından geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Düzce’ye gelen depremzedeler şehirde yurtlarda, evlerde ve misafirhanelerde konaklıyorlar. Düzce Sağlık Müdürlüğü de koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti dahilinde deprem bölgelerinden Düzce’ye gelen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bağlı öğrenci yurduna yerleşen depremzedelere kesintisiz sağlık hizmeti veriyor. Psikososyal destek, kanser, ağız diş sağlığı taraması, vücut analiz, tansiyon, kan şekeri ölçümleri ve diğer sağlık taramaları yapıldı.

Düzce’de misafir olan depremzedeler hizmetlerden ötürü teşekkür ettiler.