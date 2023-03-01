Sağlık hizmeti ayaklarına gidiyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yatağa bağımlı olan yada evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaları tek tek ziyaret ederek, geçmiş olsun diliyor hem de alınan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıyor.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan yardımcısı Uzm. Dr. Hümeyra Bayram Akcan ve evde sağlık hizmetleri birimi personelleri ile birlikte evde sağlık hizmetlerinde yararlanan yatağa bağımlı hastayı ziyaret ederek, geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. Hasta yakınlarından hastanın son durumu ve tedavisi ile ilgili bilgiler aldı.

Dr. Yılmaz, “Evde Sağlık Hizmetlerinden faydalanan ve tedavisine evinde devam edilen amcamızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk, hayır dualarını aldık. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Evde sağlık hizmetinden faydalanan hastalarımızın yanındayız. İlimizde evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı 2021 de 11 bin iken bu sayı 2022 yılında 15 bine ulaştı” dedi.