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Sağlık ekipleri aşılamada sınır tanımıyor

Korona virüs ile mücadelede en etkili yöntemler arasında yer alan aşılamada Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sınır tanımıyor. Aşılı sayısını artırmak ve insanları korona virüsten korumak için yoğun çaba harcayan sağlık ekipleri, Gümüşova İlçesi’nde hem mobil aşı merkezleri hem de cami avlularına kurdukları stantlarda hem aşıyı anlattılar hem de aşı olmak isteyen vatandaşların aşılarını yaptılar.

DÜZCE 02.10.2021, 10:24
Sağlık ekipleri aşılamada sınır tanımıyor

Korona virüs ile mücadelede en etkili yöntemler arasında yer alan aşılamada Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sınır tanımıyor. Aşılı sayısını artırmak ve insanları korona virüsten korumak için yoğun çaba harcayan sağlık ekipleri, Gümüşova İlçesi’nde hem mobil aşı merkezleri hem de cami avlularına kurdukları stantlarda hem aşıyı anlattılar hem de aşı olmak isteyen vatandaşların aşılarını yaptılar.

Dünyayı, Türkiye’yi etkisi altına alan hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgını ile mücadelede en etkili yöntem olan aşılama çalışmaları Düzce’de Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması ile devam ediyor. Bu kapsamda hem kent merkezinde vatandaşların aşılanması için çaba harcayan ekipler, ayrıca ilçelerde de aşı merkezlerine çeşitli nedenlerle gidemeyen vatandaşları aşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğü ekipleri Gümüşova ilçesinde çalışma yaptı. İlçe merkezinde bulunan camilerin bahçelerinde stant kuran ekipler hem vatandaşlara aşıyı anlattı hem de aşı olmak isteyenlere aşılarını yaptı.

Diğer taraftan mobil aşı ekipleri de Gümüşova ilçesine bağlı köylere giderek burada aşılarını yaptırmak isteyen ancak çeşitli nedenlerle aşılarını yaptıramayan vatandaşların aşılarını yaptılar.

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