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Sağlık ekipleri aşı için köy köy geziyor

Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri Gümüşova ve Gölyaka İlçesi’nde korona virüs 2. doz aşısını çeşitli nedenlerle yaptırmayanlar için seferber oldular. Gölyaka ve Gümüşova’da bulunan entegre hastanelerin çalışanları ilçe merkezlerinde mobil aşı merkezleriyle aşıyı vatandaşların ayaklarına götürdüler.

DÜZCE 09.10.2021, 09:43
Sağlık ekipleri aşı için köy köy geziyor

Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri Gümüşova ve Gölyaka İlçesi’nde korona virüs 2. doz aşısını çeşitli nedenlerle yaptırmayanlar için seferber oldular. Gölyaka ve Gümüşova’da bulunan entegre hastanelerin çalışanları ilçe merkezlerinde mobil aşı merkezleriyle aşıyı vatandaşların ayaklarına götürdüler.

Korona virüs ile mücadelede en etkili silah olan aşı seferberliği Düzce’de bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ikinci doz aşılarını çeşitli nedenlerle yaptırmayanlar için çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü Gümüşova Entegre Hastanesi çalışanları ilçe merkezinde mobil ve seyyar aşı merkezleri kurarak burada 2. doz aşısını çeşitli nedenlerle olmayan vatandaşların aşılarını yaptılar. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de Gölyaka İlçesine bağlı köylerde aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ettiler. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşı merkezlerinde vatandaşların büyük bir kısmı 2. doz aşılarını oldular.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 2. doz aşı seferberliği kapsamında vatandaşların aşılarını olmaları için gereken şartların sağlanabilmesi için bütün imkanların seferber edilerek aşıların vatandaşların ayağına kadar götürüleceği öğrenildi.

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