Sağlık çalışanlarına eğitim verildi
DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE DOĞU MARMARA KALKINAM AJANSI İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLANAN ‘SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ZOR HASTAYA YAKLAŞIM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ’ PROJESİ KAPSAMINDA SAĞLIKÇILARA EĞİTİM VERİLDİ
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü personeline ’Sağlık Çalışanlarının zor hastaya yaklaşım becerilerinin geliştirilmesi’ projesi kapsamında eğitim verildi.
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce’de sağlıkçılara yönelik bir proje hazırladı. Proje kapsamında sağlık çalışanlarının zor hastaya yaklaşım becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda kurumsal kapasitenin artırılması, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak ilk eğitim verildi. Dr. Naci Çuhacı tarafından ilk eğitim verilirken eğitime uzman hekim, pratisyen hekim, diş hekimi, ebe, hemşire, tıbbi sekreter, güvenlik görevlisi ve hasta karşılama personellerinin günlük uygulamalarında hastalara yaklaşım becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak planlandı. Eğitim içeriğinde sağlık çalışanlarının kendini tanıması, zor hasta, zor insanı tanıma, zor hasta ile iletişimde farkındalığın sağlanması, stres yönetimi ile ilgili teorik anlatım, örneklerle aktarım ve pratik uygulamalar yer alıyor.
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